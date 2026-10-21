به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، خانم ام البنین محسنی در وزن ۶۰ کیلوگرم به اردوی تیم ملی آلیش بانوان دعوت شده است. این اردو از یکم تا دهم آبان‌ در شهرستان ملارد استان تهران برگزار می‌شود.

محسنی که عنوان سومی جهان را در کارنامه افتخارات خود دارد، مردادماه امسال با کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، جواز حضور در این مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آلیش را به دست آورد.