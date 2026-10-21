هجدهمین دوره مسابقات قرآنی با نام مُدهامّتان، فردا با حضور ۲۲۵ قاری و حافظ کلام الله مجید در بندرعباس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان گفت: قاریان و حافظان قرآن کریم فردا پنج شنبه سی‌ام مهر، برای کسب سهمیه مرحله کشوری با هم رقابت می‌کنند.

اسلام خواجه‌یی افزود: این دوره از رقابت‌ها با حضور ۲۵ گروه برگزیده خواهران و برادران، از ساعت ۸ صبح، در حسینیه ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان در بندرعباس آغاز می‌شود.

وی گفت: در مرحله مقدماتیِ (شهرستانی) این مسابقات، هزار و ۸۳۳ تن در ۲۰۳ گروه شرکت کردند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان گفت: رقابت‌های این مرحله در رشته‌های آوایی، معارفی و هنری برگزار می‌شود.

خواجه یی افزود: شرکت‌کنندگان در بخش‌های قرائت، تحقیق و ترتیل، حفظ موضوعی، جزء ۱۰ و ۲۰، حفظ کل، اذان و مکبّری، دعا و ترجمه‌خوانی، قرائت نماز و همچنین شاخه هنر‌های قرآنی شامل خوشنویسی آیات، نقاشی آیات و قصه‌گویی رقابت می‌کنند.

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وی افزود: گروه‌های راه‌یافته به مرحله استانی از شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، پارسیان، هشتبندی، تازیان و شمیل هستند.

برگزیدگان نهایی این مرحله پس از جمع بندی امتیاز‌های هیأت داوران، به عنوان نمایندگان هرمزگان به مرحله کشوری معرفی می‌شوند.