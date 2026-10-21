نماینده پاراتکواندو کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، با پیروزی مقابل نماینده ازبکستان، عنوان قهرمانی و نشان طلا را از آنِ خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حامد حق‌شناس در وزن ۸۰+ کیلوگرم مسابقات پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «جائه چون» از کره جنوبی آغاز کرد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز مقابل «لیو دونگ» از چین با همین نتیجه به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.

حق‌شناس که در دوره قبل بازی‌ها در هانگژو نیز مدال طلا کسب کرده بود، برای تکرار قهرمانی خود به مصاف «عمرجان موندیف» از ازبکستان رفت و با پیروزی مقابل این رقیب، به نشان طلا دست یافت و برای دومین دوره متوالی روی سکوی نخست این بازی‌ها ایستاد.

تیم ملی پاراتکواندو ایران در نهایت با ۴ مدال طلای امیرمحمد حقیقت‌شناس، آیلار جامی، علیرضا بخت و حامد حق شناس، مدال نقره زهرا رحیمی و شش برنز پریماه تورانی، محمدطا‌ها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور، مریم عبدالله‌پور، مهدی پوررهنما و مرضیه نصراللهی به کار خود پایان داد.

رومینا چمسورکی و رزا ابراهیمی هم در کسب مدال توفیقی نداشتند.