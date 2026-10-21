به گزارش خبرگزاری صداوسیما، باکس شبانه «سریال باز» شبکه تماشا این هفته با پخش متوالی قسمت‌های مجموعه «توطئه در ۳۶۵ روز» که بر اساس داستان های جنایی گابریل لرد ساخته شده است، مخاطبان حرفه‌ای و پیگیر مجموعه های تلویزیونی را تا بامداد همراه خود می‌کند.

باکس «سریال‌باز» متناسب با سلیقه مخاطبان جدی و پیگیر مجموعه های تلویزیونی، هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح پخش می‌شود.

مجموعه «توطئه در ۳۶۵ روز» به کارگردانی مشترک پینو آمنتا، پل گلدمن و استیو مان و نویسندگی مایکل بریندلی، مارک شیررفز، سم کارول، کریستن دانفی، شانتی گوجون، جولی لیسی، مایکل میلر، میشل آفن و کریس ویلد، پنج شنبه و جمعه (۳۰ مهر و اول آبان) ساعت ۲۴ بامداد پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: یک روزنامه‌نگار به نام «تام اورموند» در سفر آخر به ایرلند به ویروسی مبتلا می‌شود و نمی‌تواند صحبت کند. در حالی که او در بیمارستان است، تلاش می‌کند تا با تصاویری که می‌کشد، موضوعی را به پسرش «کالوم اورموند» منتقل کند و در نهایت در این روند جان خود را از دست می‌دهد. اکنون پسرش به دنبال کشف راز این ماجرا است.

هریسون گیلبرتسون، تیلور گلوکنر، مارنی کندی، دیوید وایتلی، جولیا زمیرو، راب کارلتون، کیت کندال، رایان اوکین، دبی زوکرمن، آرون یاکوبنکو، ساچین جواب، دیون میلز، اندرو کاری، جیمز سورنسن، دیمین ریچاردسون، نیکلاس بل، جولیا بلیک و پن هاکفورث جونز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «مزاحم» امروز ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

این فیلم داستان یک معمار محبوب به نام «سئو جین» را روایت می‌کند که در کودکی خواهرش گم می‌شود. این اتفاق زخمی عمیق بر روح و روان او می‌گذارد. حال ۲۵ سال پس از ناپدید شدن گذشته و «یو جین» پیش خانواده اش باز می‌گردد...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان مو یئول کیم و جیوهو سوگ را نام برد.

در راستای رویداد ملی «ایران جان، مرکزیِ ایران»، مستند «نزدیک به آسمان» با روایت طبیعت بکر و سنن بومی منطقه هزاوه در استان مرکزی، امروز ساعت ۱۴:۱۵ از شبکه دو پخش می شود.

این مستند با بهره‌گیری از تصویر و گفتار، به نمایش تنوع گیاهی، جانوری و جاذبه‌های دیدنی منطقه هزاوه می‌پردازد و تلاش دارد تصویری دقیق از طبیعت و برخی از سنن بومی این منطقه را به نمایش بگذارد.

این اثر که با نگاهی مستندگونه به شکوه طبیعت استان مرکزی ساخته شده، از تولیدات شبکه آفتاب به کارگردانی مظفر حسین‌خانی و تهیه کنندگی زهرا مرجانی است.

فیلم سینمایی «چند می‌گیری گریه کنی؟» به کارگردانی شاهد احمدلو، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می شود.

این فیلم به نویسندگی محسن تنابنده قصه پیرمردی است که مقیم آمریکاست و زمانی که می‌فهمد در آستانه مرگ قرار گرفته به ایران می‌آید تا در وطن خود بمیرد و، چون دوست و فامیلی در کشورش ندارد، سراغ آدم‌هایی را می‌گیرد تا پس از مرگش برایش گریه و زاری کنند.

در این فیلم ابوالفضل پورعرب، منوچهر نوذری، شهرام حقیقت دوست، الناز شاکردوست، حمید لولایی، نیکو خردمند، محبوبه بیات، اسدالله یکتا، به ایفای نقش پرداختند.

مجموعه «انقلاب دوم» با نگاهی به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در بستر یک داستان خانوادگی، از شبکه چهار پخش خواهد شد.

این مجموعه درام، تاریخی و سیاسی ۱۵ قسمت است و از بامداد شنبه ۲ آبان پخش می شود. این مجموعه محصول سال ۱۴۰۲ است و جواد شمقدری آن را کارگردانی کرده است.

از بازیگران آن می‌توان از احمد نجفی، رحیم نوروزی، علیرام نورایی و حمید گودرزی را نام برد.

«انقلاب دوم» در بستر داستانی خانوادگی، به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ می‌پردازد و اتفاقاتی همچون انقلاب اسلامی، اسارت جاسوسان آمریکایی و قرارداد الجزایر را مورد توجه قرار می‌دهد. این سریال در صدد است بدون پیش داوری تنها بر اساس مستندات و وقایع رخ داده، دریچه‌ای به بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی که منجر به تسخیر لانه جاسوسی (سفارت آمریکا) شد، بگشاید.

مجموعه «انقلاب دوم» هر شب در دقیقه ۵ بامداد پخش و هماان روز در ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ بازپخش می شود.

مستند «توده بی‌مغز نابغه» با نگاهی به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد فیزاروم پلی‌سفالوم و تازه‌ترین مطالعات علمی درباره این موجود زنده، امروز از شبکه مستند پخش می‌شود.

مستند «توده بی‌مغز نابغه» به بررسی ویژگی‌های شگفت‌انگیز فیزاروم پلی‌سفالوم می‌پردازد، موجودی که با وجود نداشتن مغز، از قابلیت‌های زیستی قابل‌توجهی برخوردار است و توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

این مستند با مرور آخرین مطالعات و یافته‌های علمی، جنبه‌های کمتر شناخته‌شده این موجود و توانایی‌های منحصر‌به‌فرد آن را بررسی می‌کند و مخاطبان را با گوشه‌ای از شگفتی‌های دنیای حیات آشنا می‌سازد.

مستند «توده بی‌مغز نابغه» ساعت ۱۶ پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.

مستند «چشم‌هایی که دید» با مرور زندگی، پیشینه خانوادگی و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی دکتر محمود حسابی، از زبان فرزندان و شاگردان او، امروز از شبکه مستند پخش می‌شود.

مستند «چشم‌هایی که دید» به روایت زندگی دکتر محمود حسابی، از چهره‌های برجسته علمی ایران، می‌پردازد و بخش‌هایی از زندگی شخصی و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و آموزشی او را به تصویر می‌کشد.

این مستند با بهره‌گیری از روایت‌های فرزندان و شاگردان دکتر حسابی، به معرفی زادگاه، پیشینه خانوادگی و نیاکان او می‌پردازد و ابعاد مختلف زندگی و اقدامات وی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی را بررسی می‌کند.

مستند «چشم‌هایی که دید» ساعت ۱۸ پخش و روز بعد ساعت ۱۰ بازپخش می شود.

پنجمین قسمت از فصل سوم مجموعه «سرو سپید سرخ» با عنوان «ناشناس» به کارگردانی محمد علیزاده و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، امشب از شبکه یک پخش می شود.

فصل سوم «سرو سپید سرخ» همچون فصل‌های پیشین، در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک ساخته شده است. در قسمت پنجم این مجموعه، با عنوان «ناشناس»، داستان یکی از مأموران گمنام اطلاعات فراجا روایت می‌شود که برای شناسایی و پیدا کردن سرکرده گروهک تروریستی، وارد عملیاتی پر خطر می‌شود.

علیرام نورایی، هادی شیخ‌الاسلامی، علی غابشی و هدیه حسینی‌نژاد از بازیگران این قسمت هستند.