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امروز: -
در آخرین روز معاملاتی هفته با وجود کاهش شاخص کل ۶۰ درصد نمادها بازدهی مثبت ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۲ درصدی و افت ۹۹ هزار ۸۷ واحدی به ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد رسید.
با این حال شاخص کل هموزن با رشد ۰.۱۹ درصدی و افزایش ۴ هزار و ۲۶۸ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار واحد ایستاد و نمادهای کوچک و متوسط بازدهی بهتری داشتند
بر اساس آمار معاملات، امروز ۴ هزارو ۱۸۱ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فراوردههای نفتی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۳۴ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۶۰ درصد بازار معادل حدود ۵۱۴ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.