به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۲ درصدی و افت ۹۹ هزار ۸۷ واحدی به ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد رسید.

با این حال شاخص کل هم‌وزن با رشد ۰.۱۹ درصدی و افزایش ۴ هزار و ۲۶۸ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار واحد ایستاد و نماد‌های کوچک و متوسط بازدهی بهتری داشتند

بر اساس آمار معاملات، امروز ۴ هزارو ۱۸۱ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فراورده‌های نفتی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۴ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۶۰ درصد بازار معادل حدود ۵۱۴ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.