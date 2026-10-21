به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره راه و شهرسازی پیرانشهر از بررسی اطلاعات هشت هزار و ۸۰ خانوار ثبت‌نام‌شده در طرح نهضت ملی مسکن پیرانشهر و لاجان خبر داد و گفت: محدودیت تامین زمین همچنان یکی از چالش‌های اصلی اجرای این طرح در این شهرستان است.

فایق جهاندیده اظهار داشت: با پیگیری‌های فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، سایت جدیدی در لاجان با ظرفیت ۲۱۸ واحد مسکونی تعریف شده که تاکنون ۱۴۲ واحد آن به متقاضیان واگذار شده است.وی درباره طرح مسکن ملی شین‌آباد نیز گفت: طرح به یک پیمانکار واگذار شده و زمین‌ها نیز در اختیار پیمانکار قرار گرفته است؛ از این رو، با طی مراحل قانونی، عملیات ساخت‌وساز این طرح به‌زودی آغاز می‌شود.رئیس اداره راه و شهرسازی پیرانشهر با اشاره به اجرای طرح‌های آماده‌سازی زمین در لاجان افزود: پس از بازبینی طرح، عملیات آماده‌سازی شهر لاجان و سایت ۵۷ هکتاری به پیمانکار واگذار شده و هم‌اکنون در حال اجراست.جهاندیده همچنین از اختصاص ۴۴۲ واحد به بخش جوانان در لاجان خبر داد و اضافه کرد: واگذاری ۹۹ قطعه زمین برای تامین مسکن محرومان در حال انجام است و واگذاری زمین برای ۵۸ واحد متعلق به خانواده شهدا و برخی اقشار دیگر نیز پس از تکمیل مراحل اداری پیگیری خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی پیرانشهر با تاکید بر اینکه نیاز شهرستان به زمین بیش از ظرفیت موجود است، گفت: زمین‌هایی برای الحاق به محدوده شهری شناسایی شده‌اند، اما تامین زمین همچنان یکی از نیاز‌های اساسی برای پاسخ‌گویی به تقاضای مسکن در پیرانشهر و لاجان است.