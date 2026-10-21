آیین اهدای «سرو سیمین پارسی‌جان» با انتخاب امرالله احمدجو، یدالله گودرزی و اکبر ایرانی، در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیین اهدای «سرو سیمین پارسی‌جان» با انتخاب امرالله احمدجو، یدالله گودرزی و اکبر ایرانی، چهارشنبه ۲۹ مهرماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از مدیران و مسئولان فرهنگی، صبح امروز در سالن مرحومه طاهره صفارزاده حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

اکبر ایرانی (مدیر نشر میراث مکتوب)، امرالله احمد جو (نویسنده و کارگردان)، یدالله گودرزی (مدیر شبکه مجازی آیین سخن) برگزیدگان این دوره جایزه سرو سیمین پارسی جان شدند.

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