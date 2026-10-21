مجموعه فرهنگی تفریحی و تالار بزرگ شهروند شهر حسن‌آباد جرقویه با حضور استاندار اصفهان و با هزینه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد؛ مجموعه‌ای با ۷ هزار مترمربع عرصه و ۱۸۰۰ مترمربع زیربنا که شامل سالن اجتماعات، آمفی‌تئاتر، چایخانه، کافی‌شاپ، رستوران و خانه فرهنگ است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر گردشگری در شرق اصفهان گفت: خشکسالی‌های چندین ساله و حد نساب در بخش کشاورزی شرق اصفهان، تلاش‌ها برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی این مناطق را دو چندان کرده است.

مهدی جمالی نژاد با تجمیع سرمایه‌های خرد و جذب سرمایه گذاران بیرونی می‌توان شرق اصفهان را به عنوان یک الگوی موفق در بحث گردشگری کشور معرفی کرد.

مسعود جمشیدی شهردار شهر حسن آباد نیز گفت: تالار پذیرایی شهروند و مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری حسن آباد با بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه از محل اعتبارات شهرداری و در طول سه سال به بهره برداری رسیده است.

جمشیدی گفت: این طرح با ۷ هزار متر مربع عرصه و ۱۸۰۰ مترمربع زیربنا دارای ظرفیت‌های متعدد از جمله سالن اجتماعات، سالن آمفی تئاتر، چایخانه، کافی شاپ، رستوران و خانه فرهنگ است.