مرکز نیکوکاری امام شهید با هدف شناسایی و حمایت از نیازمندان واقعی و زیر نظر کمیته امداد شهرستان ساری، در مهدیه این شهر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مرکز نیکوکاری امام شهید با هدف شناسایی و حمایت از نیازمندان واقعی، در مسجد مهدیه ساری افتتاح شد.

این مرکز زیر نظر کمیته امداد شهرستان ساری فعالیت می‌کند و آیین افتتاح آن با حضور بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سرهنگ صادقی فرمانده سپاه شهرستان ساری و جمعی از مسئولان استانی و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.

بابایی کارنامی در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما، با اشاره به مشارکت مردمی در حرکات کمک‌های مؤمنانه گفت: مردم در شرایط خاص کشور، در این حرکت‌های خیرخواهانه مشارکت می‌کنند و امروز شاهد تشکیل مراکزی هستیم که از حمایت قانونی برخوردارند و ماندگار خواهند بود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نباید گرسنه بماند، افزود: نگاه فرهنگی و عمیق اجتماعی که ریشه در ۷۰۰۰ سال تمدن ایران دارد، در شرایط کنونی باید بیش از پیش تقویت شود. اعتماد مردم و مشارکت آن‌ها در کنار اقدامات دولت، می‌تواند آثار و برکات فراوانی داشته باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مردم ساری را مردمی مهمان‌نواز و خیرخواه توصیف کرد و گفت: هر جا شاهد حضور مردم در امور خیر هستیم، واقعاً لذت می‌بریم. این مرکز نیز به نام امام شهید مزین شده و حرکاتش در همین مسیر خیرخواهانه است.

سرهنگ صادقی فرمانده سپاه شهرستان ساری نیز با اشاره به توسعه مراکز نیکوکاری در سطح شهرستان گفت: آموزه‌های مکتب ما و آیات قرآن بر نیکوکاری تأکید فراوان دارند و این مراکز می‌توانند در شرایط سخت اقتصادی به مردم کمک کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های سپاه در قالب گروه‌های جهادی افزود: سپاه در حوزه‌های عمران و آبادانی، کمک به فقرا، تهیه جهیزیه و حل مشکلات بیماران صعب‌العلاج فعالیت می‌کند و هر جا نیاز باشد، در کنار نهاد‌های خدمت‌رسان خواهد بود.

قربانعلی رکنی، رئیس مرکز نیکوکاری امام شهید نیز در حاشیه این مراسم گفت: هدف از تشکیل این مرکز، حمایت از نیازمندانی است که واقعاً به کمک نیاز دارند و امیدواریم با یاری خداوند و پیروی از راه شهدا و رهنمود‌های مقام معظم رهبری، بخشی از مشکلات نیازمندان را برطرف کنیم.