دبیر شورای سیاستگذاری هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران از برنامه‌های متعدد و متنوع سازمان ها و نهاد‌های مختلف فرهنگی و رسانه ای کشور در هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی انجمن سواد رسانه‌ای ایران، دکتر بهاره نصیری دبیر شورای سیاستگذاری هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران با اشاره به تعیین هر یک از روز‌های هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برای اجرای یک برنامه مشخص گفت: مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشگاه فضای مجازی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جهاد دانشگاهی، انجمن سواد رسانه‌ای ایران، دانشگاه فرهنگیان، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، آکادمی یاسان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و استانداری البرز در این هفته برنامه‌های متنوعی را با هدف عمومی سازی سواد رسانه‌ای طراحی کرده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران با حضور معاون امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، رییس پژوهشگاه فضای مجازی کشور، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، روسا و معاونین برخی دانشگاه‌ها کشور و مربیان و مدرسان برتر سواد رسانه‌ای ایران گفت: روز شنبه ۲ آبان ماه در نخستین روز هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران مراسم افتتاحیه در سالن همایش‌های سازمان قرآنی دانشجویان کشور برگزار خواهد شد و در این مراسم از کانال والدگری رسانه‌ای با نام قطب نمای رسانه در پیام‌رسان شاد با هدف آموزش مهارت‌های مورد نیاز پدران و مادران در عصر هوش مصنوعی رونمایی خواهد شد.

نصیری در ادامه با اشاره به سایر برنامه‌های هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران گفت: برگزاری همایش بزرگ والدگری رسانه‌ای در روز یکشنبه ۳ آبان ماه در استان البرز، برگزاری نشست هم اندیشی نقش سکو‌ها و رسانه‌های فعال فضای مجازی در ارتقاء سواد رسانه‌ای توسط معاونت امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در روز دوشنبه ۴ آبان ماه به میزبانی خانه اندیشه ورزان ایران و برگزاری همایش آموزشی در دانشگاه فرهنگیان در روز سه شنبه ۵ آبان ماه از جمله برنامه‌های هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران است.

دبیر شورای سیاستگذاری هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران با اشاره به برنامه‌های روز چهارشنبه ۶ آبان ماه گفت: به همت آکادمی یاسان و با همکاری انجمن سواد رسانه‌ای ایران وبینار هوش مصنوعی ویژه معلمان و مربیان سواد رسانه‌ای کشور در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و در روز‌های پنج شنبه و جمعه هم شاهد برگزاری همایش سواد رسانه‌ای و شهروند آگاه خواهیم بود.

وی در ادامه تأکید کرد: در هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران علاوه بر اجرای برنامه‌های متنوع در هر یک از روز‌های هفته، انشاالله شاهد برگزاری دوره آموزشی تربیت روایت‌گر بازی‌های ویدیویی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای توسط انجمن سواد رسانه‌ای ایران و پژوهشگاه فضای مجازی با همکاری سازمان قرآنی دانشجویان کشور، رونمایی ۱۰ کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برگزاری پویش سواد رسانه‌ای توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران خواهیم بود.