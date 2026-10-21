به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: گام‌های مؤثری برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان برداشته شده است و همه روستا‌های شهرستان خمیر از زمین چمن مصنوعی برخوردار هستند.

احمد مرادی افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه فضا‌های ورزشی و ایجاد زمینه‌های نشاط، شادمانی و پویایی اجتماعی از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.

شهردار بندر خمیر نیز گفت: حضور پرشور و علاقه‌مندی مردم برای شرکت در چنین برنامه‌هایی، نشان‌دهنده اتحاد، انسجام و توجه شهروندان به فعالیت‌های ورزشی است.

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مهدی نوبانی افزود: هدف از برگزاری این همایش، ترویج فرهنگ ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت همدلی و مشارکت عمومی در جامعه است.

در پایان این مراسم، به قید قرعه جوایزی به شرکت‌کنندگان اهدا شد.