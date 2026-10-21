هفته ۳ لیگ قهرمانان اروپا؛ سومین برد پاریسی‌ها و لیورپول، شکست بارسا

هفته ۳ لیگ قهرمانان اروپا؛ سومین برد پاریسی‌ها و لیورپول، شکست بارسا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه رو‌به‌رو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه می‌شود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف می‌شوند.

نتایج و برنامه ادامه هفته سوم به این شرح است:

فنرباغچه ترکیه ۲ - ۲ اسلاویا پراگ چک

اسماعیل کارتال سرمربی ترکیه‌ای و سابق پرسپولیس هدایت تیم فنرباغچه را بر عهده دارد.

صباح جمهوری آذربایجان ۱ - ۲ بوروسیا دورتموند آلمان (گل‌های دورتموند: سرهو گیراسی در دقایق ۱۰ و ۵۳)

رم ایتالیا ۴ - ۰ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی (گل‌ها: ماریو ارموسو در دقیقه ۲۱، ناهوئل مولینا ۳۹، نیکولو پیسیلی ۵۲ و دونیل مالن ۵۸ - پنالتی)

پورتو پرتغال ۰ - ۱ آیندهوون هلند

لیورپول انگلیس ۴ - ۳ ویارئال اسپانیا (گل‌های لیورپول: آلکسیس مک آلیستر در دقایق ۳۶ و ۶۵، رونالد آروخو ۲ + ۴۵ و فلوریان ویرتز ۶۹)

منچستریونایتد انگلیس ۵ - ۱ آ ا ک آتن یونان (گل‌های سیتی: الیوت اندرسون در دقیقه ۱۳، فیل فورن ۳۴، ۶۵ و ۷۶ و رایان چرکی (شرقی) ۵۷)

پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) ۴ - ۲ بارسلونا اسپانیا

برای پاریسی‌ها دزیره دو در دقیقه ۳۸، لوکا ارناندس ۷۲، ویتینا ۸۱ و فابیان رویس ۸۶ گلزنی کردند و گل‌های بارسا را ژاویر اسپارت ۵۵ و لمین یامال ۷۹ وارد دروازه حریف کردند.

ناپولی ایتالیا ۴ - ۳ بودو گلیمت نروژ

اشتوتگارت آلمان ۱ - ۱ آتلتیکومادرید اسپانیا (گل آتلتی: خولین آلبارس در دقیقه ۴۷)

برنامه - چهارشنبه ۲۹ مهر:

کومو ایتالیا - منچستریونایتد انگلیس

لیل فرانسه - گالاتاسرای ترکیه

آستون ویلا انگلیس - وایکینگ نروژ

کلوب بروخه بلژیک - لانس فرانسه

بایرن مونیخ آلمان - آرسنال انگلیس

اینتر ایتالیا - شاختار دونیتسک اوکراین

رئال مادرید اسپانیا - ار بی لایپزیش آلمان

رئال بتیس اسپانیا - فاینورد هلند

اسپورتینگ لیسبون پرتغال - لاسک لینز اتریش

در جدول، تیم‌های ۹ امتیازی پاری سن ژرمن و لیورپول اول و دوم هستند و تیم‌های اشتوتگارت با ۷ و آستون ویلا و بارسلونا با ۶ امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند.

بارسلونا، اسپورتینگ لیسبون و آرسنال اول تا سوم هستند. تیم بایرن مونیخ با ۴ امتیاز چهارم است.