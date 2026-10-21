۳۳ طرح عمرانی، فرهنگی و خدماتی با حدود نیم‌همت هزینه در شهر چمگردان شهرستان لنجان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ افتتاح بخش سوم بلوار اباذر، ساختمان فرهنگی چندمنظوره و کتابخانه عمومی با ۲۳ هزار جلد کتاب، از مهم‌ترین این طرح‌ها بود.

علیرضا قاری‌قرآن معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: بخش سوم بلوار اباذر با ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه، شامل ۱۳ هزار مترمربع روکش آسفالت و ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع پیاده‌روسازی و ساختمان فرهنگی چندمنظوره جنب گلستان شهدا با زیربنای ۲ هزار مترمربع در سه طبقه و ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه از جمله طرح‌های افتتاح شده در چمگردان بودند.