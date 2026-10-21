مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از واگذاری یک‌هزار و ۱۳۵ هکتار از زمین‌های ملی و دولتی استان برای اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حامد شکوهی گفت: از مجموع زمین های واگذارشده در نیمه نخست امسال، ۹۸۹ هکتار به طرح‌های پرورش و تکثیر میگو و پرورش ماهیان دریایی اختصاص یافته است.

او افزود: این واگذاری‌ها پس از طی مراحل قانونی و بررسی در کمیسیون‌های مربوطه، با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، رونق تولید، توسعه بخش کشاورزی و صنایع وابسته و ایجاد اشتغال پایدار انجام شده است.

توسعه زراعت، باغداری و گلخانه‌ها

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اختصاص حدود ۷۸ هکتار از زمین های واگذارشده به طرح‌های زراعت، باغداری و احداث گلخانه‌ها گفت: اجرای طرح‌های متناسب با شرایط اقلیمی استان و استفاده از روش‌های نوین تولید و آبیاری، در افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب و خاک اهمیت دارد.

واگذاری زمین برای طرح‌های دام و طیور

شکوهی ادامه داد: در نیمه نخست امسال بیش از ۱۶ هکتار زمین نیز برای اجرای طرح‌های دام و طیور، از جمله پرورش مرغ گوشتی و پرواربندی شتر، بره و گوساله، به متقاضیان واگذار شده است.

او افزود: بخشی از زمین های واگذارشده نیز به ایجاد و توسعه واحد‌های پشتیبان تولید، مراکز ذخیره‌سازی و نگهداری مواد غذایی، بسته‌بندی خشکبار و صنایع تبدیلی اختصاص یافته است که می‌تواند به کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده محصولات کمک کند.

وصول نزدیک به ۶۰ میلیارد ریال اجاره‌بهای اراضی

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین از وصول ۵۹ میلیارد و ۷۵۹ میلیون ریال از محل اجاره زمین های واگذارشده به طرح‌های غیرکشاورزی در نیمه نخست امسال خبر داد.

شکوهی با تأکید بر ضرورت صیانت از زمین های ملی و دولتی گفت: نظارت بر اجرای تعهدات سرمایه‌گذاران، پیشرفت طرح‌های مصوب و پرداخت حقوق قانونی دولت، از محور‌های مدیریت زمین های استان است.

او افزود: وضع قرارداد‌های اجاره از طریق سامانه‌های جامع اطلاعاتی رصد می‌شود تا از انباشت مطالبات جلوگیری و پرونده‌های راکد یا طرح‌های دارای پیشرفت کند تعیین تکلیف شوند.

شکوهی تأکید کرد: تحقق اهداف اقتصادی واگذاری زمین ها به پیشرفت طرح‌ها، بهره‌برداری به‌موقع از زمین‌ها و استمرار فعالیت‌های تولیدی وابسته است و نظارت بر اجرای تعهدات سرمایه‌گذاران، نقش مهمی در استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان دارد.