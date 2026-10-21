به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان اردبیل، علی پیرجاهد مدیرکل امور عشایر استان اظهار کرد: این تسهیلات، یک ساله و با سهم‌بندی شهرستانی برای تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی عشایر به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: این اعتبار با هدف حمایت از تولیدکنندگان عشایری در مناطق مختلف استان اختصاص یافته است.

مدیرکل امور عشایر استان از رؤسای ادارات امور عشایر شهرستان‌ها خواست آماده ثبت‌نام و ارائه خدمات به عشایر باشند.

پیرجاهد گفت: عشایر استان اردبیل ساکن در ۱۱ شهرستان استان، دارای ۴۵ طایفه بوده و در ۵۷۲ قشلاق، ۲۳۷ ییلاق، هفت زیست بوم، ۵۱ سامانه، هزار و ۵۲۷ "ابه" (اقامتگاه موقت) زندگی می‌کنند.

وی اظهار کرد: عشایر این استان سالانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز، ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن شیر، هزار و ۵۰۰ تن پشم، پنج هزار و ۴۰۰ تن پنیر، هشت هزار و ۱۰۰ تن محصولات باغی، ۹۲ هزار تن محصولات زارعی و ۲۳ هزار متر مربع صنایع دستی مانند فرش، گلیم و جاجیم تولید می‌کنند.

به گفته او، عشایر ایل سون و شاهسون استان اردبیل نقش مهمی در اقتصاد و تولیدات محلی دارند و هر آلاچیق به منزله یک واحد تولیدی عمل می‌کند و انواع لبنیات و صنایع دستی همچون فرش، گلیم و جاجیم حاصل دسترنج عشایر به‌ویژه زنان در آلاچیق‌ها تولید می‌شود.

وی ادامه داد: عشایر استان سالانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز، ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن شیر، هزار و ۵۰۰ تن پشم، پنج هزار و ۴۰۰ تن پنیر، هشت هزار و ۱۰۰ تن محصولات باغی، ۹۲ هزار تن محصولات زارعی و ۲۳ هزار متر مربع صنایع دستی مانند فرش، گلیم و جاجیم تولید می‌کنند.