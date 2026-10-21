جانشین انتظامی شهرستان ابرکوه از بازگشت ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال وجه کلاهبرداری اینترنتی به حساب شاکیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمدعلی اکرمی بیان کرد: در پی شکایت شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان، کارشناسان پلیس فتا به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: کارشناسان پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی، مبلغ سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال وجه کلاهبرداری شده را مسدود کردند.

جانشین انتظامی شهرستان ابرکوه گفت: با هماهنگی مراجع قضایی مبلغ موردنظر به حساب چهار نفر بازگرداندند.