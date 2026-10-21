مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی: بیش از ۳۱ هزار پرونده در این حوزه در سامانه بارگذاری و تعیین تکلیف شده و صدور اسناد مالکیت بخش عمده این پرونده‌ها به انجام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در شورای قضائی استان از پیشرفت حدنگاری اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: حدنگاری اراضی ملی به مراحل پایانی رسیده و بخش اندکی از اراضی باقی‌مانده به مسائل مربوط به تحویل و تحول اراضی میان منابع طبیعی و راه و شهرسازی و مطالبه حقوق عرفی مربوط می‌شود.

ابراهیمی افزود: تعیین تکلیف این موانع می‌تواند زمینه تکمیل فرایند صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و پیشگیری از اختلافات احتمالی میان دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

وی گفت: با وجود تغییر متولی قانونی صدور اسناد مالکیت این اراضی، فرایند رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده متوقف نشده و اقدامات ثبتی همچنان ادامه دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی افزود: در حوزه املاک دولتی نیز تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای و دست‌نویس به اسناد حدنگار تقریباً به‌طور کامل انجام شده و بخش باقی‌مانده عمدتاً به املاک نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی مربوط است.

ابراهیمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرک‌های صنعتی استان نیز گفت: در ماه‌های گذشته، ۲ هزار و ۲۰۰ سند مالکیت در شهرک‌های صنعتی صادر شده و حدنگاری شهرک صنعتی شهید رحمانی و شهرک صنعتی شهرستان قائن نیز به‌طور کامل انجام شده است.

وی شناسایی و رفع معضلات ثبتی را از دیگر برنامه‌های این اداره کل دانست و افزود: تاکنون ۹ معضل ثبتی در استان شناسایی شده که سه مورد به نتیجه رسیده و اسناد مالکیت مربوط به آنها صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با اشاره به رفع مشکلات ثبتی برخی اراضی در شهرستان‌های استان گفت: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع صدور اسناد مالکیت در برخی مناطق برطرف شده و پیگیری برای تعیین تکلیف سایر موارد نیز ادامه دارد.