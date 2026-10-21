استاندار لرستان گفت: استانداری این استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ وزارت کشور با کسب ۹۲۹.۸۸ امتیاز از مجموع یک‌هزار امتیاز و تحقق ۹۲.۹۹ درصد امتیازات، در سطح «عالی» قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز ۲۹ مهرماه در نشست شورای اداری استان گفت: بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور، ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در سال ۱۴۰۴ با هدف سنجش میزان تحقق ماموریت‌ها و وظایف تخصصی و در چارچوب نظام مدیریت عملکرد انجام شده است.

وی افزود: این ارزیابی با استفاده از شاخص‌های مدون و متناسب با ماموریت‌های سازمانی انجام شده که پس از بررسی مستندات عملکردی، در مراحل کارشناسی و تایید نهایی حوزه‌های تخصصی مرتبط در وزارت کشور، نتیجه نهایی استانداری لرستان با کسب ۹۲۹.۸۸ امتیاز از مجموع یک‌هزار امتیاز و قرار گرفتن در سطح عالی اعلام شد.

استاندار گفت: این نتیجه، میزان تحقق شاخص‌های ارزیابی‌شده در حوزه‌های مختلف عملکردی استانداری را نشان می‌دهد و می‌تواند مبنایی برای استمرار اقدامات موثر، شناسایی زمینه‌های بهبود و ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به مردم باشد.

شاهرخی با اشاره به اعلام وزارت کشور از این ارزیابی اظهار کرد: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان است و به شخص استاندار تعلق ندارد.

وی با تاکید بر اینکه کسب این نتیجه به معنای برطرف شدن همه مشکلات استان نیست، افزود: این ارزیابی نشان می‌دهد لرستان در مسیر تعیین‌شده برای اصلاح روندها، بهبود عملکرد و تحقق اهداف حرکت کرده است و باید این مسیر با جدیت ادامه یابد.

استاندار لرستان با اشاره به ضرورت ارائه گزارش جامع از عملکرد استان ادامه داد: در هفته‌های آینده و هم‌زمان با سالگرد دومین سال حضور در استانداری لرستان، گزارشی مبسوط از اقدامات و عملکرد استان در بخش‌های مختلف به مردم ارائه خواهد شد.

شاهرخی با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: مدیران باید اقدامات و دستاورد‌های مجموعه خود را برای مردم تشریح کنند و در بیان عملکرد‌ها و گفت‌و‌گو با مردم کوتاهی نداشته باشند، چون آگاهی شهروندان از اقدامات انجام‌شده می‌تواند به افزایش امید و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.