

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد منصوری معاون حفاظت و بهره‌برداری این شرکت گفت: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه مدیریت یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، طی سال گذشته ۱۸ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در برداشت آب زیرزمینی استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: این میزان صرفه‌جویی حاصل ارزیابی بیش از ۴۸۰ گزارش ثبت‌شده از اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی است که بیش از ۸۸ درصد آن به بخش کشاورزی و مابقی به بخش‌های صنعت و خدمات اختصاص دارد.



۱۹ درصد چاه‌های استان همچنان فاقد کنتور هوشمند هستند

منصوری با اشاره به توسعه تجهیزات هوشمند پایش برداشت آب در استان تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۸۷۰ حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند، اما همچنان ۱۹ درصد چاه‌های استان فاقد این تجهیزات هستند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد ادامه داد: در سال‌های گذشته زیرساخت‌های لازم برای ثبت و پایش برخط اطلاعات کنتور‌های هوشمند توسعه یافته و این امکان برای بخشی از چاه‌های استان فراهم شده است.



شناسایی ۷۳ حلقه چاه غیرمجاز در سال ۱۴۰۴

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی گفت: در سال گذشته ۷۳ حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی شد و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از ۴۵ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده است.

منصوری خاطرنشان کرد: میزان صرفه‌جویی حاصل از انسداد چاه‌های غیرمجاز از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۴.۵ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.



اقدامات حفاظتی هنوز مانع افت آبخوان‌های یزد نشده است

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به وضعیت آبخوان‌های استان بیان کرد: اگرچه روند افت سطح آب زیرزمینی در برخی دشت‌ها کندتر شده است، اما اقدامات انجام‌شده تاکنون به توقف افت یا جبران کاهش سطح آب زیرزمینی منجر نشده است.

وی شرایط زمین‌شناسی و میزان تغذیه منابع آب زیرزمینی را از عوامل مؤثر بر روند افت آبخوان‌ها دانست و افزود: وضعیت هر دشت تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی قرار دارد.

منصوری همچنین با اشاره به افزایش تخلفات در حوزه منابع آب اظهار کرد: محدودیت‌های تأمین آب و توسعه و احداث بدون قاعده برخی واحد‌های صنعتی و گلخانه‌ای، بدون توجه کافی به ظرفیت آبی استان و محل تأمین آب مورد نیاز این واحدها، زمینه بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب را افزایش داده است.

وی در پایان بر ضرورت مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی، کنترل مصارف و رعایت ظرفیت آبی استان برای صیانت از ذخایر راهبردی آب زیرزمینی یزد تأکید کرد.