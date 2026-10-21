در بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران، با تأکید بر ضرورت راهبردی امنیت اطلاعات و توسعه فناوری‌های بومی رمزنگاری، نقش کلیدی دانشگاه‌ها، صنایع و نظام حکمرانی در مقابله با تهدیدات سایبری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان صنعت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد؛ رویدادی که علاوه بر ارائه دستاوردهای علمی در حوزه رمزنگاری و امنیت اطلاعات، به ضرورت کاربردی‌شدن پژوهش‌ها، توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت و تربیت نیروی متخصص امنیت سایبری پرداخت.

امنیت اطلاعات؛ ضرورتی در حکمرانی و زندگی روزمره

فرهاد رحمتی، دبیر بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران، با تأکید بر اهمیت امنیت در شرایط کنونی کشور گفت که امنیت سایبری باید هم در عرصه حکمرانی و هم در زندگی شخصی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی این حوزه اظهار کرد: در این دوره از کنفرانس، ۱۰۴ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که پس از طی مراحل داوری و ارزیابی علمی، ۲۵ مقاله برای ارائه پذیرفته شد.

رحمتی همچنین از برگزاری ۲۸ کارگاه تخصصی در دو روز پیش از آغاز رسمی کنفرانس خبر داد و استقبال گسترده شرکت‌کنندگان را نشانه‌ای از ظرفیت این برنامه‌ها برای توسعه دانش تخصصی دانست. به گفته وی، در برخی کارگاه‌ها تعداد متقاضیان از ظرفیت پیش‌بینی‌شده فراتر رفت و برگزارکنندگان برای پاسخ‌گویی به این استقبال، صندلی‌های بیشتری در نظر گرفتند.

ضرورت تبدیل پژوهش‌های رمزنگاری به محصولات کاربردی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با تأکید بر ضرورت اثرگذاری پژوهش‌های دانشگاهی در صنعت و جامعه، خواستار ارزیابی دستاوردهای علمی بر اساس نتایج عملیاتی آنها شد.

عباس سروش با اشاره به افزایش حجم داده‌ها و پیچیده‌ترشدن سامانه‌های حکمرانی و اداری، صیانت از اطلاعات و حفظ محرمانگی آنها را از مسائل مهم امروز دانست و بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت و نگهداری داده‌ها تأکید کرد.





وی با طرح این پرسش که آیا تجمیع داده‌ها در پایگاه‌های متمرکز می‌تواند امنیت بیشتری ایجاد کند یا ساختارهای پراکنده و شبکه‌ای از ظرفیت حفاظتی بالاتری برخوردارند، بر لزوم بررسی دقیق مزایا و معایب هر یک از این رویکردها تأکید کرد.

به گفته رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تمرکز اطلاعات می‌تواند دسترسی کاربران را تسهیل کند، اما در صورت نفوذ مهاجمان، احتمال تبدیل‌شدن چنین پایگاه‌هایی به هدفی جذاب برای دسترسی غیرمجاز یا تخریب داده‌ها نیز وجود دارد. از این رو، انتخاب الگوی مناسب برای مدیریت داده‌ها باید با توجه به ملاحظات امنیتی و شرایط عملیاتی صورت گیرد.

سروش همچنین با انتقاد از فاصله احتمالی میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی جامعه، خواستار مشارکت فعال‌تر صنعت در رویدادهای علمی و ارزیابی میزان استفاده عملی از دستاوردهای پژوهشی شد.



وی تأکید کرد که پیشرفت مقالات علمی زمانی ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند که نتایج آنها در صنعت و جامعه نیز نمود پیدا کند و ظرفیت پژوهشگران و دانش‌آموختگان علوم کامپیوتر و داده در قالب تیم‌های تخصصی و پروژه‌های کاربردی به کار گرفته شود.

پیوند دانشگاه و صنعت برای توسعه توان دفاع سایبری

یکی از محورهای مورد توجه در این دوره از کنفرانس، ایجاد ارتباط مستقیم میان پژوهشگران و صنایع و فراهم‌کردن زمینه اشتغال دانش‌آموختگان بود.

رحمتی با اشاره به شرایط اقتصادی و چالش‌های احتمالی شرکت‌ها در جذب نیروی متخصص، از پیش‌بینی برنامه «کافه امید و اشتغال» خبر داد؛ برنامه‌ای که با هدف برقراری ارتباط مستقیم میان شرکت‌ها و نیروهای پژوهشگر و متخصص طراحی شده است.

وی توضیح داد که در این رویکرد، صنایع نیز فرصت دارند نیازها، اولویت‌ها و چالش‌های خود را با پژوهشگران در میان بگذارند تا مسیر تحقیقات دانشگاهی بیش از گذشته با مسائل واقعی بخش‌های صنعتی هماهنگ شود.

دعوت از نمایندگان پارک‌های فناوری برای حضور در این رویداد نیز با هدف آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با ظرفیت‌های حمایتی برای راه‌اندازی شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان انجام شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه تبدیل ایده‌های علمی به محصولات و خدمات مورد نیاز کشور را فراهم کند.

توسعه چنین همکاری‌هایی در حوزه امنیت سایبری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تقویت توان حفاظت از زیرساخت‌ها و داده‌ها، علاوه بر دانش تخصصی، به توسعه راهکارهای عملیاتی، تربیت نیروی انسانی ماهر و ارتباط مستمر میان مراکز علمی و بهره‌برداران فناوری نیاز دارد.

توجه به آموزش امنیت سایبری از مدرسه تا دانشگاه

در کنار فعالیت‌های پژوهشی و صنعتی، آموزش و ترویج دانش امنیت سایبری نیز از دیگر محورهای این دوره بود.

دبیر کنفرانس از دعوت حدود ۲۰۰ نفر از مجموعه آموزش‌وپرورش برای حضور در این رویداد خبر داد و گفت: برنامه‌هایی ویژه برای آشنایی این گروه با مباحث امنیت سایبری در نظر گرفته شده است. همچنین قرار است جمعی از دانش‌آموزان سال‌های پایانی دبیرستان با حضور در کنفرانس، با فضای علمی این حوزه و ظرفیت‌های تحصیلی و شغلی آن آشنا شوند.

این برنامه‌ها با هدف گسترش آگاهی درباره امنیت دیجیتال و آشنایی نسل جوان با فرصت‌های علمی و حرفه‌ای این حوزه پیش‌بینی شده‌اند؛ حوزه‌ای که توسعه آن به تربیت نیروی انسانی متخصص و آشنایی زودهنگام علاقه‌مندان با نیازهای علمی و صنعتی وابسته است.

امنیت سایبری؛ از دانش دانشگاهی تا نیازهای عملیاتی کشور

مجموع محورهای مطرح‌شده در بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران نشان می‌دهد که توسعه امنیت سایبری تنها به پیشرفت دانش رمزنگاری محدود نمی‌شود، بلکه به سیاست‌گذاری دقیق در حوزه داده، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، حمایت از شرکت‌های فناور و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز نیاز دارد.

در شرایطی که حفاظت از داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال به یکی از الزامات فعالیت سازمان‌ها و ارائه خدمات عمومی تبدیل شده است، سنجش اثربخشی پژوهش‌ها بر اساس نیازهای واقعی کشور و تبدیل نتایج علمی به راهکارهای قابل استفاده، می‌تواند مسیر توسعه ظرفیت‌های بومی امنیت سایبری را هموارتر کند.