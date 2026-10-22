به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی ایرج در پی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی درباره فعالیت دو شکارچی غیرمجاز، موضوع را در دستور کار قرار دادند و پس از انجام تحقیقات تخصصی، متهمان را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی هدفمند متهمان را دستگیر و در بازرسی از محل، یک قبضه سلاح شکاری گلوله‌زن غیرمجاز، گوشت چهار رأس قوچ و حدود چهار کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند.