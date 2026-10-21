رئیس مجلس نمایندگان لبنان گفت: کسانی که فکر می‌کنند اوضاع در لبنان از کنترل خارج شده است، در اشتباه هستند. ثبات و حفاظت از کشور، مسئولیت همگان است.

به گزارش،سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش پایگاه اینترنتی العهد، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان تاکید کرد: «ثبات و حفاظت از کشور، مسئولیت همگان است» و از «همه طرفها» خواست تا از هر اقدامی که منجر به افزایش تنش و تعمیق شکاف‌های داخلی می‌شود، دست بردارند.

رئیس مجلس در سخنان خود به تظاهرات تنش آمیز با ماهیت طایفه‌ای اشاره کرد و پرسید: «آیا منطقی است که اوضاع به جایی برسد که یک لبنانی را از خرید ملک در یک منطقه لبنان، تنها به دلیل پیشینه طایفه‌ای اش منع کنند؟»

بری همچنین تاکید کرد : لغو «قانون تحریم اسرائیل» مصوب سال ۱۹۵۵ در مجلس نمایندگان انجام نخواهد شد. این موضع در زمانی مطرح می‌شود که فشار‌های آمریکا برای لغو این قانون و تحرکات برخی نمایندگان در این جهت شدت گرفته است.

او در پاسخ به پرسش روزنامه «الاخبار» درباره این فشار‌ها و تلاش‌های نمایندگان، بر این نکته پافشاری کرد که امور در لبنان بدون ضوابط و مهار نیست. وی افزود «کسانی که فکر می‌کنند اوضاع از کنترل خارج شده و کشور در وضع هرج و مرج است، در اشتباهند. کشور هنوز از کنترل خارج نشده است.»

او با لحنی کنایه آمیز افزود: «من بی‌صبرانه منتظرم کسی در این زمینه طرحی برای تصویب قانون ارائه دهد.»

این در حالی است که هفته گذشته، میشل عیسی سفیر آمریکا در بیروت، در پاسخ به سوالی درباره موافقت نبیه بری با لغو قانون مجازات برقراری ارتباط با اسرائیل، گفته بود: «همیشه نام نبیه بری را پیش من می‌آورید. یعنی نبیه بری به تنهایی تصمیم می‌گیرد؟ می‌خواهیم از شر این موضوع خلاص شویم.»