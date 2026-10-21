به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان همچون شب گذشته در دفاع از ایران اسلامی در میادین و خیابان‌های شهر‌های استان حاضر شدند و با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.

مردم انقلابی خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بیعت دوباره خود را بار رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام کردند.