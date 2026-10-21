آقای پورمحمدی با اشاره به شکل گیری، ستاد بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ رمضان در سازمان برنامه و بودجه گفت: حدود ۱۶ حوزه آسیب‌دیده در جنگ در نشست‌های کارشناسی ارزیابی خسارت شدند و برنامه‌های هر بخش با توجه به اولویت و ضرورت در دستور کار قرار گرفتند.

سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، درباره روند بازسازی خسارت‌های جنگ رمضان اظهار کرد: ستاد بازسازی در سازمان برنامه و بودجه در جریان جنگ تشکیل شد و شورای این سازمان راهبری این کار را بر عهده گرفت. پس از آن حدود ۱۶ حوزه آسیب‌دیده در جنگ در نشست های کارشناسی ارزیابی خسارت شدند و برنامه‌های هر بخش با توجه به اولویت و ضرورت در دستور کار قرار گرفتند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: درمان مجروحان و تعیین تکلیف وضع شهدا از جمله موضوعات مورد توجه بوده است. همچنین اسکان آسیب‌دیدگان، تأمین اثاثیه منازل خسارت‌دیده، ساخت خانه‌ها، جبران خسارت خودرو‌ها و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک تا صنایع بزرگ در برنامه بازسازی قرار دارند.

پورمحمدی افزود: بخشی از این اقدامات با سرعت انجام شده و ارزیابی و اجرای برخی برنامه‌ها نیز همچنان ادامه دارد. ستاد بازسازی به‌صورت مستمر تشکیل نشست می‌دهد و کارگروه‌های آن برای تسریع در اجرای برنامه‌ها فعال هستند.

او ادامه داد: شورای نمایندگان اقتصادی سران نیز کارگروه ویژه‌ای تشکیل داده است تا در مواردی که برای تسریع اقدامات به مقررات ویژه نیاز است تصمیم‌گیری سریع‌تر انجام شود. با وجود اقدامات صورت‌گرفته ممکن است سرعت اجرای برخی برنامه‌ها هنوز متناسب با انتظارات نباشد، اما با پیشرفت مراحل اداری و تأمین مجوز‌های لازم روند بازسازی سرعت بیشتری خواهد گرفت.