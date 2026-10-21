رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین ۲۷ میلیارد دلاری ارز برای واردات از ابتدای سال تاکنون و روند تامین ارز واردات اعلام کرد: برای شش ماهه دوم سال، تامین ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به تامین ۲۷ میلیارد دلاری ارز برای واردات از ابتدای سال تاکنون و روند تأمین ارز واردات اعلام کرد: برای شش ماهه دوم سال، تامین ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات برنامه ریزی شده است.

او افزود: تامین ارز کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه واحد‌های صنعتی جزو اولویت‌های بانک مرکزی است که با هماهنگی سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است.