بهنام محمدی، نوجوان ۱۳ ساله اهل شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان بود که با شجاعت مثال زدنی در دوران هشت سال دفاع مقدس، نامش در تاریخ ایثار و مقاومت جاودانه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نامش بهنام و نام خانوادگی اش محمدی بود و ۱۳ سال داشت و اهل شهرستان مسجدسلیمان.

وقتی خبر آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق و تجاوز ناجوانمردانه به خاک ایران اسلامی را شنید، بیقرار شد و نتوانست تماشاگر تجاوز دشمن به خاک کشورش باشد.

بهنام محمدی با شجاعت مثال زدنی، برای دفاع از خاک ایران اسلامی سنگینی سلاح را به دوش کشید و به شهادت رسید تا مجبور به تحمل طعنه های سنگین بی تفاوتی نسبت به خاک کشورش نباشد و در همین راه همچون سایر شهدا و ایثارگران برای پیروزی ایران مقابل رژیم بعث عراق جنگید و نامش در کتاب تاریخ ایثار و مقاومت جاودانه شد.