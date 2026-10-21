مستند «حدیث بندگی» با مروری بر زندگی و مجاهدت‌های آیت‌الله اراکی، از شبکه قرآن پخش می‌شود و «فاطمه گودرزی» هم خاتون مجموعه «شکیب عیار» شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «حدیث بندگی» فرصتی برای مرور سیره علمی، فعالیت‌های حوزوی و ابعاد اجتماعی زندگی آیت‌الله‌العظمی محمدعلی اراکی و آشنایی بیشتر مخاطبان با سال‌های فعالیت علمی و دینی این عالم نامدار است.

این مستند امروز ساعت ۲۴ از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

آیت‌الله محمدعلی اراکی در سال ۱۲۷۳ هجری شمسی در شهر اراک دیده به جهان گشود و تحصیلات علوم دینی را در اراک و قم، نزد استادان برجسته آن دوران دنبال کرد. وی بیش از ۳۵ سال در حوزه علمیه قم به تدریس پرداخت و در طول حیات علمی خود، در عرصه‌های گوناگون فقهی و اجتماعی نقش‌آفرین بود.

تصدی مرجعیت شیعیان، مبارزه با رژیم پهلوی و اقامه نماز جمعه قم از جمله فعالیت‌های این عالم دینی به شمار می‌رود. همچنین آثار متعددی در حوزه فقه و اصول از وی به یادگار مانده است که بیانگر سال‌ها تلاش علمی و حوزوی اوست.

فاطمه گودرزی، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون، در مجموعه تاریخی «شکیب عیار» نقش «خاتون» را ایفا می‌کند، مجموعه‌ای به کارگردانی سید علی هاشمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید که تصویربرداری آن به نیمه رسیده است.

«شکیب عیار» از تولیدات تاریخی سیمافیلم است که داستان آن در دوران پادشاهی شاه عباس اول و در بستر تحولات و آشفتگی‌های آن روزگار روایت می‌شود. حمیدرضا پگاه نیز بازیگر نقش اصلی این مجموعه است.

سید علی هاشمی که پیش از این کارگردانی مجموعه تاریخی «مستوران» را برعهده داشته، در «شکیب عیار» بار دیگر به سراغ روایتی تاریخی از دوران صفویه رفته است. تصویربرداری این مجموعه همچنان ادامه دارد.