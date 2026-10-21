

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد از اعلام آمادگی این کمیسیون و مدیریت گردشگری شهرداری برای حمایت از طرح «سفر به یزد» خبر داد؛ طرحی که با مشارکت فعالان بخش خصوصی و از طریق طراحی بسته‌های سفر و برگزاری رویداد‌های فرهنگی، به دنبال معرفی ظرفیت‌های گردشگری یزد و جذب بیشتر گردشگران داخلی است.

بی‌بی فاطمه حقیرالسادات، با اشاره به بررسی طرح «سفر به یزد» در جلسه این کمیسیون اظهار کرد: در این نشست، دو نفر از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه بافت تاریخی یزد، گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه ارائه کردند که بر همکاری هتل‌ها، رستوران‌های سنتی، راهنمایان گردشگری و مجموعه‌های تفریحی برای طراحی بسته‌های متنوع سفر و معرفی یزد به شهر‌های مختلف کشور استوار است.

وی افزود: در این طرح، فعالان گردشگری با همکاری یکدیگر درصدد طراحی بسته‌های سفر متناسب با مناسبت‌های مذهبی، ملی و تقویمی هستند تا گروه‌های مختلف بتوانند با استفاده از تخفیف‌های ویژه، از ظرفیت‌های گردشگری یزد بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به بسته پیشنهادی ویژه روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده در جلسه، برای این مناسبت بسته‌ای با مدت اجرای ۲۰ روز طراحی شده است که تخفیف‌هایی برای پرستاران کشور و خانواده‌های آنان در نظر می‌گیرد. طبق توضیحات ارائه‌شده، این بسته شامل حداقل ۴۰ درصد تخفیف اقامت و ۱۵ درصد تخفیف رستوران است و تخفیف‌هایی نیز برای برخی خدمات تفریحی، ورزشی و صنایع‌دستی و برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده است.

حقیرالسادات با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی برای جذب گردشگر در طول سال تصریح کرد: برگزاری رویداد عکاسی با حضور عکاسان کشور در آبان‌ماه و دعوت از اقوام مختلف ایرانی برای حضور در شب‌های فرهنگی یزد، از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این جلسه بود. اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ‌ها و آداب‌ورسوم مناطق مختلف ایران و افزایش انگیزه سفر به یزد فراهم کند.

وی افزود: برگزاری هفته‌های فرهنگی استان‌های مختلف در یزد نیز از ایده‌های مطرح‌شده برای توسعه تعاملات فرهنگی و گردشگری است. این برنامه‌ها می‌توانند ضمن معرفی ظرفیت‌های فرهنگی مناطق مختلف کشور، زمینه افزایش حضور گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری را فراهم کنند.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به نقش همکاری بخش خصوصی در اجرای این برنامه‌ها اظهار کرد: مشارکت مجموعه‌های اقامتی، پذیرایی، تفریحی و راهنمایان گردشگری در قالب بسته‌های مشترک سفر، امکان ارائه خدمات متنوع‌تر به گردشگران را فراهم می‌کند. استمرار این همکاری‌ها و طراحی برنامه‌های متناسب با مناسبت‌های مختلف، می‌تواند به معرفی گسترده‌تر یزد به‌عنوان مقصد گردشگری کمک کند.

حقیرالسادات در پایان با اعلام آمادگی کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد و مدیریت گردشگری شهرداری برای همراهی با این طرح‌ها خاطرنشان کرد: تعامل مدیریت شهری با فعالان بخش خصوصی و حمایت از برنامه‌های مشارکتی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی یزد را فراهم کند.