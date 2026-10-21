به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صفحه مجازیش از اختصاص اولین ساعات کاری خود به تامین خواسته‌های نیروی هوافضای سپاه و پدافند ارتش خبر داد و نوشت: برای ما پاسخ به تهدیدهای مکرر، مسابقه لفاظی نیست؛ تبدیل تهدیدها به آمادگی بیشتر و قدرت دفاعی موثرتر است.

مهندس اخلاقی در این پیام تاکید کرده است: ما روی اهدافمان با فناوری های جدید متمرکز هستیم؛ «خاک میخوریم اما خاک نمی دهیم».