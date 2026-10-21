تأکید مسئولان گیلان بر رفع کمبود نیرو و بهبود معیشت پرستاران تأکید مسئولان گیلان بر رفع کمبود نیرو و بهبود معیشت پرستاران تأکید مسئولان گیلان بر رفع کمبود نیرو و بهبود معیشت پرستاران تأکید مسئولان گیلان بر رفع کمبود نیرو و بهبود معیشت پرستاران تأکید مسئولان گیلان بر رفع کمبود نیرو و بهبود معیشت پرستاران تأکید مسئولان گیلان بر رفع کمبود نیرو و بهبود معیشت پرستاران تأکید مسئولان گیلان بر رفع کمبود نیرو و بهبود معیشت پرستاران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم گرامیداشت روز پرستار صبح امروز در سالن فراجای رشت برگزار و از پرستاران نمونه گیلان تجلیل شد.

استاندار گیلان در این مراسم با تأکید بر نقش محوری پرستاران در حفظ سلامت جامعه گفت : سلامت مردم مرهون تلاش و فداکاری پرستاران است و اوج این ایثارگری در دوران کرونا نمایان شد.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه مناسبت‌هایی مانند روز پرستار فرصتی برای توجه سیاست‌گذاران به زحمات این قشر است ، افزود : قدردانی از پرستاران باید با توجه به خدمات و تلاش‌های آنان همراه باشد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، بر ضرورت توجه به دغدغه‌های پرستاران و نقش مسئولان در پیگیری و رفع مشکلات تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در‌ای مراسم با اشاره به کمبود نیروی انسانی گفت: با وجود توسعه بخش‌های درمانی، اتاق‌های عمل و خدمات آمبولانس، به‌دلیل کمبود نیرو، فعالیت برخی بخش‌ها با مشکل مواجه است.

محمدتقی آشوبی خواستار اصلاح فرآیند جذب نیروی انسانی و مستثنا شدن حوزه بهداشت و درمان از محدودیت‌های استخدامی سایر دستگاه‌ها در اصلاحیه برنامه هفتم توسعه شد و بر ضرورت پیگیری این موضوع از سوی نمایندگان گیلان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تصویب فوق‌العاده خاص با ضریب ۳ و توجه ویژه به بهداشت و درمان در بودجه سال ۱۴۰۶ شد و گفت: معوقات پرستاران از ۱۲ ماه به ۳ ماه کاهش یافته است.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، گفت: پرستاران از جمله اقشاری بودند که حقوقشان تنها ۲۰ درصد افزایش یافت؛ در حالی که با توجه به سختی و حساسیت شغل پرستاری و شرایط معیشتی جامعه، این میزان افزایش کافی نیست و باید به بهبود حقوق و رفاهیات آنان توجه بیشتری شود.

وی همچنین با اشاره به ساخت بیمارستان‌های لاکان و پورسینای رشت گفت: تلاش می‌شود بیمارستان لاکان تا ۲۲ بهمن به بهره‌برداری برسد، اما تکمیل بیمارستان پورسینا به حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

کوچکی‌نژاد بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خیران برای تأمین زیرساخت‌های درمانی و رفع کمبود‌های حوزه سلامت گیلان تأکید کرد.

مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت، هم با قدردانی از فداکاری پرستاران و کادر سلامت گفت: حل مشکلات معیشتی و حقوقی پرستاران نیازمند سیاست‌گذاری درست و رفع ریشه‌ای مشکلات اقتصادی است، نه صرفاً پرداختن به معلول‌ها.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی صحیح در تصمیم‌گیری‌ها و همراهی همه دستگاه‌ها برای رفع مشکلات حوزه سلامت افزود: با وجود همه دشواری‌ها، ژن ایرانی، ژن مقاومت و ایستادگی است و با تصمیم‌گیری‌های درست می‌توان از مشکلات عبور کرد و ایرانی مقتدر ساخت.

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، کمبود نیرو، مشکلات معیشتی و تبعیض در نظام سلامت را سه چالش اصلی پرستاران دانست و گفت: ضریب پرستار به تخت در گیلان ۰.۹ است، درحالی‌که باید ۱.۸ باشد؛ همچنین ضریب نیروی پرستاری ۱.۵ است، درحالی‌که استاندارد آن ۲.۵ است.

معصومه ادیب با اشاره به مهاجرت بیش از ۱۰۰ پرستار از گیلان در سال گذشته، بر تدوین بسته نگهداشت نیروی پرستاری تأکید کرد.

نماینده نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه معنوی حرفه پرستاری گفت: پرستاران با تکریم بیماران، رعایت کرامت انسانی و خدمت خالصانه، نقشی ارزشمند در جامعه دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل حسینی، با قدردانی از صبر و شجاعت پرستاران در بحران‌ها، به شهیده مرضیه نبوی‌نیا اشاره کرد و گفت: این شهیده حتی پیش از گرفتار شدن در آتش، دل‌نگران کمک به بیماران بود.