در ادامه پیگیری‌های استاندار خراسان شمالی و تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت فولاد مبارکه، مقدمات کلنگ زنی کارخانه‌های فرآوری در آبان ماه زمین زده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اجرای این طرح با هدف تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، توسعه فرآوری و جلوگیری از خامفروشی، افزایش ارزش افزوده منابع معدنی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دنبال میشود؛ طرحی که عملیاتیشدن آن میتواند در فعالسازی ظرفیت‌های معدنی آلبلاغ و تقویت زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی خراسان شمالی نقش مؤثری ایفا کند.

این مجموعه صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۱۰ هزار تن شمش و روی و ۲ هزار تن کنسانتره سرب، یکی از محور‌های مهم برنامه توسعه صنایع معدنی در منطقه به شمار میرود.