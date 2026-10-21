اعضای ستاد تنظیم بازار استان سمنان ، وضعیت کالابرگ ها ، آرد و نان، تخلفات صنفی، برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه، توزیع شیر رایگان میان دانش‌آموزان و وضعیت قیمت‌گذاری غرفه‌های شهرداری سمنان در مزایده‌ها را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در جلسه ستاد تنظیم بازار، بر تشدید نظارت بر بازار در چارچوب قوانین، حمایت از کسبه قانون‌مدار و تأمین مطلوب کالا‌های اساسی تأکید کرد و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از بهبود رتبه استان در حوزه تخلفات بازار در سه ماه اخیر خبر داد.

محمد جواد کولیوند، استاندار سمنان، با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت واحد‌های صنفی می‌گوید: تشدید بازرسی‌ها باید با رعایت قوانین و مقررات همراه باشد و در کنار برخورد با متخلفان، حمایت از کسبه و ارائه خدمات مطلوب به مردم مورد توجه قرار گیرد.

حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، با اشاره به روند کاهشی تخلفات می‌گوید: استان سمنان طی سه ماه اخیر از رتبه شانزدهم به رتبه پنجم رسیده است.

در این نشست، موضوعات مرتبط با آرد و نان، تخلفات صنفی، تشدید نظارت بازرسان، برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه، پاسخ‌گویی فرمانداران به مکاتبات ستاد تنظیم بازار و برنامه‌ریزی برای دوگانه‌سوز کردن سوخت اماکن حساس و مورد نیاز بررسی شد.

تأمین غذا و دارو، توزیع شیر رایگان میان دانش‌آموزان با نرخ ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان برای آموزش‌وپرورش، وضعیت قیمت‌گذاری غرفه‌های شهرداری سمنان در مزایده‌ها، پیگیری پرداخت مبالغ مربوط به کالابرگ‌ها به صنوف و بررسی روند بازرسی از واحد‌های عرضه‌کننده کالا‌های اساسی از دیگر محور‌های این جلسه بود.

وضعیت فعالیت‌های شهرستان سمنان در حوزه تنظیم بازار را مناسب ارزیابی شد

طبق ارائه گزارش کارشناسان بازرسی کالا‌های اساسی بازار، قیمت برنج ایرانی ۱۵ درصد افزایش یافته، اما بازار این محصول از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

قیمت حبوبات و چای داخلی بدون تغییر گزارش شد، در حالی که چای خارجی افزایش ۱۵ درصدی داشته است. قیمت شکر نیز تغییری نداشته و روند تأمین آن در دست پیگیری است.

در بخش محصولات پروتئینی، قیمت مرغ و تخم‌مرغ با نوسان همراه بوده، اما وضعیت عرضه گوشت قرمز و گوشت گوساله مطلوب ارزیابی شد.

همچنین قیمت صیفی‌کاهش یافته و برخی انواع میوه نیز با افت قیمت مواجه شده‌اند.

بر اساس گزارش ارائه شده در این نشست، بازرسان استان طی یک ماه گذشته یک‌هزار و ۴۴۴ مورد بازرسی انجام داده‌اند که در جریان آنها ۱۹۴ مورد تخلف ثبت شده است.

بیشترین شکایت‌های مردمی به حوزه نان و گران‌فروشی مربوط بوده و رعایت نکردن ضوابط صنفی، و تخلف در ساعات فعالیت واحد‌های صنفی از جمله موارد گزارش‌شده بوده است.

محمد رضا قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، با اشاره به وضعیت تأمین محصولات پروتئینی می‌گوید: شرایط تأمین و عرضه گوشت و مرغ در استان مناسب است و نهاده‌های دامی نیز از طریق پیگیری‌های این سازمان تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع می‌شود.

وی افزایش قیمت مرغ را در ارتباط با ضرورت استمرار تولید و تأمین هزینه‌های تولیدکنندگان عنوان می‌کند و می‌گوید: با تداوم تولید و بهبود شرایط عرضه، انتظار می‌رود قیمت‌ها پس از این افزایش‌های مقطعی به تدریج کاهش یابد.

علی نجفی دهکردی، رئیس تعزیرات حکومتی استان سمنان، از تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های بازار خبرداد و بر برخورد قانونی با متخلفان تأکید داشت.

در این جلسه، مسئولان برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، پیگیری مستمر وضعیت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، رسیدگی به شکایت‌های مردمی و نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی برنامه ریزی داشتند.