به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به تداوم خرید حمایتی مرغ و تأمین نهاده‌های دامی اعلام کرد که این شرکت با استفاده از ذخایر موجود و استمرار خرید‌های داخلی و خارجی، آمادگی کامل دارد تا در صورت بروز کمبود، نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کرده و در صورت مازاد تولید نیز از مرغداران پشتیبانی کند.

او با اشاره به اجرای طرح تولید قراردادی مرغ در سال گذشته تصریح کرد که این طرح با پوشش بیش از ۵۰ میلیون قطعه جوجه و تأمین نقدینگی سه‌ماهه برای تولیدکنندگان، نقش مؤثری در استمرار تولید ایفا کرده است.

به گفته امینی، هم‌زمان با ذخیره‌سازی مناسب نهاده‌ها در انبار‌های سراسر کشور، پرداخت مطالبات مرغداران در قالب خرید حمایتی پس از انتقال به سردخانه‌ها و ثبت محموله‌ها، به‌صورت نقدی، تحویل نهاده یا روش ترکیبی انجام می‌شود.

این مسئول در پایان از تداوم خرید‌های خارجی و برگزاری مناقصات با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای پشتیبانی پایدار از بخش تولید خبر داد.