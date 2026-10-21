بورس کالای ایران امروز چهارشنبه (۲۹ مهر ۱۴۰۵)، میزبان عرضه بیش از ۱۰۷ هزار تن ورق‌های فولادی و شمش بلوم بود که در میان آنها، شمش بلوم ۱۵۰ با حجم ۷۳ هزار و ۶۰۰ تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اطلاعیه‌های عرضه بورس کالای ایران، امروز در تالار صنعتی و معدنی، انواع ورق‌های فولادی و شمش بلوم با حجم‌ها و قیمت‌های پایه متفاوت عرضه شدند.

در بخش ورق‌های فولادی، یک‌هزار تن ورق قلع‌اندود با قیمت پایه ۲ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۴۶۷ ریال، ۱۰ هزار و ۱۰ تن ورق گرم خودرو با قیمت پایه یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۴۶۹ ریال و ۲۰ هزار و ۲۰ تن ورق گرم نوردکاران با قیمت پایه یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۷۰۹ ریال عرضه شد.

همچنین حجم عرضه ورق سرد به یک‌هزار تن رسید و قیمت پایه آن یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۹۱۱ ریال اعلام شد.

در بخش شمش بلوم نیز ۷۳ هزار و ۶۰۰ تن شمش بلوم ۱۵۰ با قیمت پایه ۷۲۶ هزار و ۷۷۱ ریال روی میز عرضه رفت.

علاوه بر این، یک‌هزار و ۱۵۰ تن شمش بلوم با قیمت پایه ۷۳۲ هزار و ۴۸۳ ریال، ۷۵۰ تن شمش بلوم ۱۲۵ با قیمت پایه ۷۲۳ هزار و ۶۸۸ ریال و ۱۰۰ تن شمش بلوم ۱۲۰ و ۲۰۰ تن شمش بلوم ۱۳۰، هر دو با قیمت پایه ۷۲۳ هزار و ۲۶ ریال، عرضه شدند.