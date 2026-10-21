کمبود بیش از ۵۰۰ نیروی پرستاری در خراسان جنوبی

حدود ۲ هزار و ۱۰۰ پرستار در بیمارستان‌های دولتی استان مشغول خدمت‌رسانی به بیمارانند و استان به بیش از ۵۰۰ پرستار دیگر نیاز دارد.