کمبود بیش از ۵۰۰ نیروی پرستاری در خراسان جنوبی
حدود ۲ هزار و ۱۰۰ پرستار در بیمارستانهای دولتی استان مشغول خدمترسانی به بیمارانند و استان به بیش از ۵۰۰ پرستار دیگر نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در آئین گرامیداشت روز پرستار در استان گفت: در مجموع، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از کادر پرستاری در ۱۵ بیمارستان دولتی، ۲ بیمارستان غیردولتی و بخشهای آموزش، درمان و بهداشت استان فعالیت میکنند.
نصرآبادی با اشاره به گستردگی جغرافیایی و شرایط محرومیت خراسان جنوبی افزود: کمبود نیروی پرستاری از مهمترین مشکلات حوزه سلامت استان است که با تلاش مضاعف پرستاران و استفاده از ظرفیت اضافهکار، تلاش میشود خللی در روند درمان بیماران ایجاد نشود.
وی تاخیر پرداخت معوقات را از دیگر مشکلات جامعه پرستاری دانست و ابراز امیدواری کرد با تدابیر وزارت بهداشت، روند پرداخت مطالبات پرستاران در کشور بهبود یابد.
در پایان این مراسم از ۵۰ پرستار نمونه استان هم قدردانی شد.