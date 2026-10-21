به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا انجلاسی، با اعلام این خبر گفت: با توجه به مواردی همچون مسافرت، بی‌اطلاعی یا تاخیر در اطلاع‌رسانی که موجب جاماندن برخی متقاضیان از ثبت‌نام شده است، بهزیستی در حال رایزنی با سازمان اداری و استخدامی کشور و جهاد دانشگاهی است تا سامانه ثبت‌نام مجدداً برای جاماندگان بازگشایی شود.

وی افزود: ثبت‌نام این دوره از آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت از ۴ تا ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ انجام شده بود و هدف از تلاش برای تمدید آن، ایجاد فرصت برابر برای تمامی افراد واجد شرایط جهت ورود به دستگاه‌های دولتی است.

سهم ۳۲ دستگاه اجرایی از استخدامی‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اخذ مجوز شماره ۴۴۱۲۴ مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ از سوی سازمان اداری و استخدامی، گفت: در این آزمون مجموعاً ۳ هزار و ۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی پیش‌بینی شده است که بیشترین سهمیه به وزارت آموزش‌وپرورش اختصاص دارد.

وی در پایان افزود: جذب و اشتغال این تعداد از افراد دارای معلولیت، علاوه بر ایجاد استقلال مالی برای متقاضیان، اثرات مثبتی بر بهبود معیشت خانواده‌های آنان به همراه خواهد داشت. همچنین دومین آزمون استخدامی اختصاصی معلولان در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه برگزار خواهد شد. ­