استاندار گیلان گفت: کاهش فاصله میان منابع جذب‌شده و تسهیلات پرداختی در استان، به آسیب‌شناسی تخصصی، اصلاح موانع موجود و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در همایش توسعه ابزارهای نوین مالی در سالن اجتماعات بانک صادرات شعبه گیلان، با بیان اینکه پول از دستاوردهای مهم بشر است که نقش معیار سنجش، ذخیره ارزش و ابزار مبادله را دارد، افزود: همگام با گسترش و پیچیده‌تر شدن اقتصاد، ابزارهای پولی و مالی نیز توسعه یافته‌اند و شناخت این ابزارها برای هدایت مؤثر منابع در خدمت اقتصاد واقعی ضرورت دارد.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری فعالان اقتصادی از مشاوره‌های تخصصی مالی، کفت: در مسائل مالی باید از دانش و تجربه کارشناسان بهره بگیریم؛ چراکه تصمیم‌گیری بدون شناخت کافی از ابزارهای مالی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند.

هادی حق‌شناس با اشاره به مشکلات مالی برخی فعالان اقتصادی و پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی، افزود: نمی‌توان تورم و افزایش قیمت‌ها را دلیل همه مشکلات اقتصادی دانست چراکه گاهی برآوردهای اولیه، پیش‌بینی هزینه‌ها و ارزیابی شرایط اجرای طرح ها دقیق نیست و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات مالی شود.

وی با تأکید بر اهمیت شفافیت و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی، گفت: نبود ساز و کارهای دقیق برای ثبت و نظارت بر فعالیت برخی مجموعه‌ها می‌تواند گردش منابع را مختل کرده و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش دهد زیرا شفافیت مالی و نظارت مؤثر از الزامات هدایت صحیح منابع و تحقق اهداف اقتصادی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه آموزش و مشاوره مالی نباید به مجموعه‌های بزرگ اقتصادی محدود شود، گفت: تمامی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به شناخت ابزارهای نوین تأمین مالی نیاز دارند تا بتوانند با تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر، خطرپذیری فعالیت‌های خود را کاهش دهند و از ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثرتری استفاده کنند.

هادی حق‌شناس با اشاره به فاصله میزان تسهیلات پرداختی در مقایسه با سپرده‌ها در استان‌های مختلف، افزود: این تفاوت فقط به میزان تخصیص منابع در سطوح مرکزی مربوط نیست بلکه عواملی مانند سطح آگاهی فعالان اقتصادی، شناخت ظرفیت‌های تأمین مالی و نحوه استفاده از ابزارهای پولی و اعتباری نیز در این خصوص مؤثر است.

وی با بیان اینکه گیلان در برخی شاخص‌های جذب منابع بانکی رتبه‌های تک‌رقمی دارد، اما در پرداخت تسهیلات در جایگاه پایین‌تری قرار دارد، گفت: این فاصله میان منابع جذب‌شده و تسهیلات پرداختی، ضرورت بررسی کارشناسی و شناسایی موانع موجود را دوچندان می‌کند.

استاندار گیلان در پایان، توسعه دانش مالی و آشنایی با ابزارهای نوین تأمین مالی را از ضرورت‌های تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود عملکرد اقتصادی استان دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و متخصصان برای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی تأکید کرد.

دومین همایش ترویج و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی با هدف معرفی ظرفیت‌های جدید تأمین مالی، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع بانکی در مسیر حمایت از تولید و رونق اقتصادی از سوی اداره کل امور اقتصاد و دارایی گیلان در رشت برگزار شد.