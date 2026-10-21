

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسابقات والیبال ساحلی تور ملی کشور از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ مهرماه به میزبانی نوشهر با حضور ۲۳ تیم از سراسر کشور برگزار شد که نماینده شایسته استان با نمایشی مقتدر در میان مدعیان این رشته ورزشی بر سکوی قهرمانی ایستاد.

رده‌بندی تیم‌های اول تا چهام تور ملی والیبال ساحلی نوشهر به قرار زیر است:

قهرمان: چینی بهداشتی آداسا بافق یک (مجتبی آرو-مرتضی کردیان)

نایب قهرمان: برج کارینا (علیرضا آقاجانی-امیرعلی قلعه نوی)

مقام سوم: موج سواران نوشهر (بهمن سالمی-آرش وکیلی)

تیم چهارم: لایف استار تهران (مهدی فرهادی-پویا قصابیان)