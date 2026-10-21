در دویست‌وسی‌وچهارمین شب از حضور مردم در سنگر خیابان، حاضران ضمن ابراز خرسندی از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید ایران و اهتزاز پرچم کشورمان در خاک آمریکا، بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به مسائل اقتصادی و رفع مشکلات و دغدغه‌های معیشتی مردم تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اردبیلی‌ها در دویست و سی‌و‌چهارمین قرار شبانه، مقتدرانه به میدان‌داری در کف خیابان‌ها پرداختند.

حاضران ضمن ابراز خرسندی از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید ایران و اهتزاز پرچم کشورمان در خاک آمریکا، بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به مسائل اقتصادی و رفع مشکلات و دغدغه‌های معیشتی مردم تأکید کردند.