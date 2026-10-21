به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در این مراسم با تقدیر از برنامه‌ریزی هنرمندانه جشنواره برگ و بار باغملک گفت: ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه از جمله بلوط، انار و برنج باید معرفی و تجاری‌سازی شوند تا شاهد رشد و پیشرفت روزافزون منطقه باشیم.

رضا نجاتی با تأکید بر نقش محصولات کشاورزی در امنیت غذایی تصریح کرد: این محصولات در کنار تمام ظرفیت‌های موجود، نقش بسیار مؤثری در امنیت غذایی دارند و این مهم با تلاش بهره‌برداران سخت‌کوش شهرستان و استان خوزستان به ثمر نشسته است و ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان باغملک باید روزبه‌روز بهتر و شکوفاتر شود.

وی در ادامه با اشاره به ایثارگری و جانفشانی نیرو‌های مسلح در دوران جنگ اخیر و تقدیر از حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه، اتحاد و انسجام ملی را رمز پیروزی بر دشمنان دانست و افزود: اگر ما در حال حاضر با آرامش در این جشنواره در کنار همدیگر جمع شده‌ایم، مرهون جانفشانی شهدای عزیز و نیرو‌های مسلح است.