در پی سقوط یک فروند جنگنده میراژ ۲۰۰۰دی حین پرواز آموزشی در نزدیکی شهر نانسی فرانسه ، یکی از دو سرنشین آن جان باخته است و جست‌و‌جو برای یافتن سرنشین دوم همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ در خبری فوری در ویگاه خود نوشت: نیروی هوافضای فرانسه گزارش داد، در پی سقوط یک فروند جنگنده میراژ ۲۰۰۰دی حین پرواز آموزشی در نزدیکی شهر نانسی فرانسه یکی از دو سرنشین آن جان باخته است و جست‌و‌جو برای یافتن سرنشین دوم همچنان ادامه دارد.

همچنین شبکه تلویزیونی ب اف‌ام در خبر تکمیلی اعلام کرد : یک هواپیمای نظامی در مورته-ا-موزل Meurthe-et-Moselle سقوط کرده است و جست‌و‌جو برای یافتن دو خلبان این هواپیما خبر داد.این شبکه تلویزیونی اعلام کرد : یک میراژ ۲۰۰۰ دی از پایگاه هوایی نانسی-هوشه باشد که دیشب در حال انجام یک ماموریت آموزشی بود. بر اساس گزارش ها، شاهدان حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب شاهد انفجار بودند، جست‌و‌جو هنوز در جریان است. این منطقه بسیار ناهموار است، چیزی که ما آن را تپه‌های موزل بین نانسی و پونت-آ-موسن می‌نامیم؛ بنابراین عملیات جستجوی گسترده با مشارکت آتش نشانان، پلیس و کارکنان نظامی برای یافتن هواپیما آغاز شده است و سوال اصلی امروز صبح سرنوشت خدمه هواپیما است، چون این یک هواپیمای دو نفره بوده است. به احتمال زیاد ساعت ۹ صبح، زمانی که کنفرانس مطبوعاتی در محل برگزار می‌شود، اطلاعات بیشتری خواهیم داشت.پیشتر هم حادثه ای برای هواپیمای میراژ ۲۰۰۰ که موضوع استفاده از آن هنوز حل نشده است، اتفاق افتاده بود.

این مدل هواپیما نظامی فرانسه ،هواپیما‌هایی هستند که کاملاً بازسازی شده‌اند، در هر صورت، نگرانی بسیار جدی درباره سرنوشت خدمه آن همچنان وجود دارد.