مراسم کلنگ زنی ساختمان اداری تجاری سازمان نظام مهندسی سلماس با حضور امام جمعه سلماس، مدیر کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی، فرماندار و شهردار سلماس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در این مراسم با بیان اینکه استان آذربایجان غربی تبدیل به کارگاه راه‌سازی شده است، افزود: در حوزه ساخت مسکن نیز ۵۵۰۰ واحد در حال ساخت انبوه و بالای ۲۰ هزار واحد به صورت خودمالکی در حال ساخت است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با تأکید بر نقش مهندسان عضو نظام مهندسی تصریح کرد: حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد پرسنل کارگاهی در حوزه راه‌سازی از همکاران نظام مهندسی هستند و به همه این عزیزان خدا قوت می‌گویم.

آرامون در ادامه با اشاره به رویکرد حمایتی این اداره کل از جامعه مهندسی گفت: همزمان با شروع فعالیت هیئت‌مدیره جدید نظام مهندسی، توجه به معیشت، شأنیت و مراودات مهندسان را در خط اساسی قرار داده‌ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی درباره تأمین زمین برای مدرسه در سلماس نیز گفت: مساعدت‌های لازم جهت تامین زمین برای احداث مدرسه نیز انجام می‌شود.

وی افزود: اقدام بعدی اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی استفاده از خدمات مهندسان در مجتمع خدمات رفاهی مختص خود مهندسان در شهر‌های مختلف استان است که با اختصاص زمین به این عزیزان مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و ورزشی مختص این عزیزان ساخته شود.

گفتنی است ساختمان اداری تجاری سازمان نظام مهندسی سلماس در زمینی به مساحت عرصه ۴۳۸ متر مربع ومساحت اعیانی ۱۵۶۷ متر مربع در ۵ طبقه احداث خواهدشد..