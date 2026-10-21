رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس از انتخاب این منطقه به عنوان پایلوت کشوری پیوند اولیا و مربیان خبر داد و نتایج این همدلی را رشد چشمگیر رتبه‌های برتر دانش‌آموزان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا بختیاری رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس با اشاره به برگزاری ماهانه جلسات هم‌اندیشی مدیران اظهار کرد: ماه گذشته این جلسات با عنوان «روایت استقامت و پیروزی» برگزار شد و جلسه این ماه با عنوان «روایت پیوند ارکان تربیت» به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان و با حضور مدیرکل دفتر وزارت انجمن اولیا و مربیان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه منطقه پردیس به عنوان منطقه پایلوت انتخاب شده است، افزود: از انجمن اولیا و مربیان برتر در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری تقدیر می‌شود و هدف اصلی، تقویت پیوند بین مدرسه و دانش‌آموزان و ایجاد همدلی و انسجام بیشتر است تا دانش‌آموزان فضای مدرسه را مانند فضای منزل بدانند؛ این ارتباط در حوزه تربیتی به ما کمک می‌کند.

بختیاری با اشاره به نگاه تربیتی و مسئولیت‌پذیری و اخلاق‌مداری مورد نظر وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این مهم زمانی محقق می‌شود که انجمن اولیا و مربیان و مربیان مدرسه ارتباطی خوب، موثر و مثبت با یکدیگر داشته باشند و نگاه اولیا صرفاً حمایتی نباشد، بلکه به شناخت شخصیت دانش‌آموزان نیز معطوف شود.

وی تصریح کرد: این همایش باعث می‌شود اولیا در حضور مدیرکل وزارتی تقدیر شوند و بدانند که ما در کنار هم و یکی هستیم و قرار است دانش‌آموزان را تربیت کنیم، استعدادهایشان را بشناسیم و آنان را به عنوان انسان‌هایی خودباور و متعهد برای نسل آینده و اداره کشور تربیت کنیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش پردیس با اشاره به نتایج این همدلی گفت: با افتخار امسال ۱۱ دانش‌آموز رتبه زیر هزار در رشته‌های مختلف کسب کردند که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته و این حاصل همان همدلی میان انجمن اولیا و مربیان است. امیدواریم دانش‌آموزان که هر کدام نقطه روشنی برای آینده این شهرستان هستند، با جدیت درس بخوانند و انسان‌های موفقی باشند.

بختیاری در پایان افزود: هدف‌گذاری ما این است که تنش‌ها و تعارضات میان اولیا و همکاران در مدرسه کاهش یابد و اجازه دهیم اولیا در مدرسه تصمیم‌گیر باشند؛ این تصمیم‌گیری فضایی در مدرسه ایجاد کرد که امور بهتر پیش رفت و اولیا توانستند در حل برخی مشکلات کمک کنند و همین موضوع در استان و کشور مورد توجه قرار گرفت و امروز به دلیل بیشترین ارتباط مربیان با اولیا در شهرستان پردیس و ارتباطات موثر، به پایلوت استانی تبدیل شدیم.