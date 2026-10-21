پاراآسیایی ناگویا؛ چمسورکی از رسیدن به برنز پاراتکواندو بازماند
نماینده پاراتکواندو بانوان ایران در دیدار ردهبندی بازیهای پاراآسیایی ناگویا، نتیجه را به حریفی از ازبکستان واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رومینا چمسورکی در نخستین مبارزه خود در وزن ۶۵+ کیلوگرم به مصاف مرضیه نصراللهی، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، رفت و با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و به گروه شانس مجدد راه یافت.
چمسورکی در این مرحله ابتدا «دائولتشینا» از قزاقستان را شکست داد و سپس در دیدار ردهبندی مقابل «کاسیمووا» از ازبکستان در دو راند باخت و موفق به کسب مدال نشد.
تیم ملی پاراتکواندو ایران تا اینجای کار توسط امیرمحمد حقیقتشناس و آیلار جامی دو مدال طلا، زهرا رحیمی یک مدال نقره، پریماه تورانی، محمدطاها حسنپور، سعید صادقیانپور، مریم عبداللهپور، مهدی پوررهنما و مرضیه نصراللهی شش مدال برنز کسب کرده است. رزا ابراهیمی و رومینا چمسورکی هم در کسب مدال توفیقی نداشتند.