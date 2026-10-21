دادستان عمومی و انقلاب شهرستان باوی استان خوزستان از کشف محموله گوشت فاسد به میزان بیش از ۶ تُن خبر داد و گفت: دستور قضایی لازم برای پیگیری این موضوع صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحید نریمیسایی بیان کرد: در پی کشف این محموله یک نفر دستگیر شد و پرونده با دستور دادستان، برای بررسی ابعاد موضوع و تعیین مسئولیت قانونی افراد مرتبط در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی گفت: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی، حفظ امنیت غذایی شهروندان و مقابله با رفتارهای تهدیدکننده بهداشت جامعه انجام شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نریمیسایی افزود: پس از کشف این محموله، دستورهای قضایی لازم برای پیگیری موضوع صادر شد تا ابعاد پرونده بررسی و مسئولیت قانونی افراد مرتبط مشخص شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان باوی با تاکید بر اهمیت سلامت و امنیت غذایی شهروندان تاکید و اظهار کرد: اجازه نخواهیم داد برخی سودجویان با احتکار مواد غذایی و یا عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد، سلامت مردم را به خطر بیندازند.