مسابقات تنیس کشوری ۱۰۰۰ امتیازی جام دماوند با حضور ۱۶۵ تنیسور از سراسر کشور، به میزبانی مجموعه تنیس دانشگاه اصفهان و آکادمی تنیس طلاور در حال برگزاری است و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مربی سابق تیم ملی تنیس با اشاره به استقبال گسترده از این دوره از رقابت‌ها گفت: حضور ۱۶۵ تنیسور از نقاط مختلف کشور، نشان‌دهنده اهمیت این مسابقات در تقویم تنیس ایران و فرصت مناسبی برای رقابت ورزشکاران و کسب امتیازات ارزشمند در رنکینگ کشوری است که با توجه به حضور ملی‌پوشان و بازیکنان برتر کشور، رقابت‌های امسال از سطح فنی و کیفی بالایی برخوردار خواهد بود.

فرشاد طلاور در خصوص روند برگزاری مسابقات افزود: جدول مقدماتی این رقابت‌ها از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه برگزار شد و مسابقات جدول اصلی نیز از ۲۵ مهرماه آغاز شده و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد؛ دیدار نهایی بخش دونفره در روز ۲۹ مهرماه و مرحله پایانی بخش انفرادی روز ۳۰ مهرماه برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت فراهم‌کردن شرایط مناسب برای میزبانی رقابت‌های سطح بالای کشوری، همکاری دانشگاه اصفهان را یکی از عوامل مهم در برگزاری این رویداد دانست و ادامه داد: میزبانی مسابقات جام دماوند حاصل تلاش مجموعه آکادمی تنیس طلاور و همکاری دانشگاه اصفهان برای فراهم‌کردن زیر ساخت‌ها، امکانات و شرایط مناسب برگزاری در میزبانی از این رقابت‌ها است.

مسابقات تنیس کشوری ۱۰۰۰ امتیازی جام دماوند با حضور ۱۶۵ شرکت‌کننده از سراسر کشور، به میزبانی مجموعه تنیس دانشگاه اصفهان و آکادمی تنیس طلاور در حال برگزاری است.