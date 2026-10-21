تیم دو و میدانی بزرگسالان آقایان ذوب‌آهن اصفهان برای حفظ صدرنشینی در هفته دوم رقابت‌های لیگ دو و میدانی کشور، راهی گرگان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابت‌های هفته دوم لیگ دو ومیدانی بزرگسالان آقایان کشور، امروز و فردا در پیست دوومیدانی ورزشگاه شهدای گرگان برگزار می‌شود.

تیم ذوب‌آهن اصفهان که در هفته نخست این رقابت‌ها در تهران به مقام قهرمانی رسید، با ترکیب کامل در هفته دوم حضور پیدا می‌کند و برای کسب امتیاز‌های لازم و تثبیت جایگاه خود در صدر جدول تلاش می‌کند.

ذوب‌آهن در هفته نخست با کسب ۲۵۲.۵ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیم‌های استقلال با ۲۳۴.۵ امتیاز و نفت تهران با ۱۹۴ امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.