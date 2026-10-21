به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، ۵ خبرکوتاه و متنوع در بسته اخبار کوتاه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

رونمایی از پوستر رویداد بانوانه (بانوی دیار دیلم) در رشت

پوستر چهارمین دوره رویداد بانوانه (بانوی دیار دیلم) در منزل پرستار شهید مرضیه نبوی نیا رونمایی شد.

مسئول امور بانوان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان، شناسایی و توانمندسازی بانوان فعال حوزه فرهنگی - اجتماعی استان را از اهداف فراخوان رویداد بانوانه (بانوی دیار دیلم) دانست و گفت: این رویداد در ۶ حوزه جمعیت و خانواده، هنرشامل (عکاسی، طراحی، نقاشی دیجیتال و تایپوگرافی)، روایت جلسات خانگی قرآن و روضه، اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و کسب و کار خانگی ونیز نوجوان برگزار می‌شود و علاقمند به شرکت در این رویداد می‌توانند تا ۱۰ آبان برای اطلاع و ثبت نام به شماره ۰۹۳۸۰۴۱۶۶۸۱ در پیام رسان ایتا ارتباط برقرار کنند.

ثبت ۳ وقف میلیاردی برای کمک به نیازمندان و حمایت از جبهه مقاومت در لنگرود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود از ثبت ۳ مورد وقف جدید به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون خبرداد و گفت: واقفان خیر و نوعدوست این اموال را برای کمک به نیازمندان، زنان بی‌سرپرست و حمایت از جبهه مقاومت وقف کرده‌اند.

تخریب ۲ واحد مسکونی در پی نشت گاز در سنگر

شهردار سنگر گفت: در پی بی احتیاطی یکی از ساکنان، نشت گاز و وقوع انفجار، ۲ واحد مسکونی در ۲ آپارتمان مجاور در سنگر، حدود ۸۰ درصد تخریب و به دیگر واحد‌ها هم ۲۰ درصد خسارت وارد شد ویکی از ساکنان این واحد‌ها به دلیل سوختگی و جراحت، به بیمارستان منتقل شد.

فعالیت ۴۵ مرکز خدمات پلیس در گیلان

جانشین فرمانده انتظامی گیلان در آیین معارفه فرمانده انتظامی شهرستان ماسال گفت: در حال حاضر ۳۵ دفتر پلیس ۱۰+ در سطح استان فعال است و تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار خدمت مختلف به شهروندان ارائه شده است. در این مراسم با حکم سردارحسن‌پور، فرمانده انتظامی گیلان، سرهنگ عباس فرهمندی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان ماسال معرفی شد.

دیدار با خانواده شهدا جوینده، یزدان پرست شهرستان صومعه‌سرا

جمعی از مسئولان گیلان و شهرستان صومعه‌سرا با خانواده شهیدان والا مقام جوینده و یزدان پرست دیدار و گفت‌و‌گو کردند. شهید امیر حسام جوینده ۲۷ آذر سال ۱۴۰۴ در حمله تروریستی در میرجاوه سیستان و بلوچستان و میر نوری یزدان پرست سال ۶۵ در شلمچه به شهادت رسید.