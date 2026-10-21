معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: با وجود گرمای شدید و شرایط سخت تابستان امسال، میزان خاموشی‌ها در سطح کشور نسبت به سال‌های گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اکبر حسن‌بگلو امروز در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان در اهواز اظهار کرد: شرکت توانیر ۱۱ شاخص اساسی را در قالب «طرح مهتاب و مدیریت هوشمند انرژی دنبال می‌کند و از آغاز سال جاری تاکنون با اجرای هفتگی ۲ مانور و پای کار بودن ۱۳۷ منطقه کشور، طی ۳۲ هفته در ۳۲ نقطه طرح مهتاب پیگیری و مدیریت شد که دستاورد آن احصای حدود سه هزار و ۷۰۰ مگاوات در ۶ ماهه نخست امسال بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۰۵ هزار کنتور برای مشترکان پرمصرف اصلاح و تعویض شد که رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر خاطر نشان کرد: همچنین در این بازه زمانی ۴۳۶ هزار کنتور معیوب تعویض و نزدیک به ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شد که ۱۶۰ هزار مشترک اقدام به خرید انشعاب قانونی کردند و در مجموع، نزدیک به ۲ میلیون مورد از اشکالات مربوط به اشتراک‌های معیوب، پرمصرف و غیرمجاز رفع گردید.

او با تاکید بر اینکه حتی یک کیلووات‌ساعت برق نباید بدون حساب‌وکتاب مصرف شود، تاکید کرد: ریل‌گذاری خدمت‌رسانی در خوزستان نباید متوقف شود؛ اولویت نخست صنعت برق، پاسخگویی به‌موقع به مطالبات مردم است و در حوزه بازسازی شبکه نیز توانیر پشتیبان استان خواهد بود تا با آمادگی کامل، زمستان بدون مشکلی را پشت سر بگذاریم.

حسن بگلو تصریح کرد: حساسیت، کنترل و مدیریت بار در خوزستان اهمیت بسیار بالایی برای توانیر دارد و این استان تاکنون بیشترین همراهی و تعامل را در مدیریت شبکه و عبور از پیک مصرف داشته است.

او افزود: خوزستان دومین شرکت بزرگ توزیع برق در کشور از حیث میزان مصرف به شمار می‌رود.

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان امروز چهارشنبه با حضور معاون توانیر و جمعی از مدیران صنعت برق استان در اهواز برگزار شد.

گفتنی است حمید عبیداوی سرپرست جدید شرکت توزیع برق خوزستان دارای مدرک کارشناسی ارشد برق قدرت است و سوابق ارزنده‌ای نیز از جمله مدیریت توزیع برق شهر‌های هویزه، سوسنگرد، شوش و رامهرمز، مدیریت برق روستایی استان و معاونت بهره‌برداری و معاونت مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان را در کارنامه اجرایی خود دارد.