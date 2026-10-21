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اورژانس بیمارستان دکتر غرضی اصفهان در ارزیابی عملکرد سال گذشته بیمارستانهای ملکی سازمان تأمین اجتماعی، موفق به کسب رتبه برتر کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بیمارستان دکتر غرضی اصفهان گفت: کسب رتبه برتر اورژانس بیمارستان دکتر غرضی در ارزیابی عملکرد سال گذشته حاصل تلاش منسجم، مسئولیتپذیری، همافزایی و تلاش مستمر مجموعه بیمارستان در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، بهبود فرآیندهای ارائه خدمت، افزایش اثربخشی مراقبتهای پزشکی و حرکت در مسیر تعالی عملکرد و کیفیتمحوری است که در خط مقدم ارائه خدمات درمانی و در بخشهای پشتیبان، با تعهد و دقت در مسیر خدمت به بیماران گام برمیدارند.
حمیدرضا گلکار افزود: این موفقیت برای ما تنها یک عنوان نیست، بلکه نشانهای از ظرفیتهای ارزشمند سرمایه انسانی بیمارستان و نتیجه توجه مستمر به ارتقای کیفیت خدمات و بهبود فرآیندهاست.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای این جایگاه ادامه داد: تداوم این موفقیت، مستلزم حفظ روحیه کار جمعی، پایش مستمر شاخصهای عملکردی و تلاش برای بهبود مستمر کیفیت خدمات است و امیدواریم با اتکا به توانمندی و تعهد همکاران، شاهد دستاوردهای ارزشمندتری در عرصه خدمترسانی به بیماران باشیم.