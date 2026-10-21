به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بیمارستان دکتر غرضی اصفهان گفت: کسب رتبه برتر اورژانس بیمارستان دکتر غرضی در ارزیابی عملکرد سال گذشته حاصل تلاش منسجم، مسئولیت‌پذیری، هم‌افزایی و تلاش مستمر مجموعه بیمارستان در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، بهبود فرآیند‌های ارائه خدمت، افزایش اثربخشی مراقبت‌های پزشکی و حرکت در مسیر تعالی عملکرد و کیفیت‌محوری است که در خط مقدم ارائه خدمات درمانی و در بخش‌های پشتیبان، با تعهد و دقت در مسیر خدمت به بیماران گام برمی‌دارند.

حمیدرضا گلکار افزود: این موفقیت برای ما تنها یک عنوان نیست، بلکه نشانه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند سرمایه انسانی بیمارستان و نتیجه توجه مستمر به ارتقای کیفیت خدمات و بهبود فرآیندهاست.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای این جایگاه ادامه داد: تداوم این موفقیت، مستلزم حفظ روحیه کار جمعی، پایش مستمر شاخص‌های عملکردی و تلاش برای بهبود مستمر کیفیت خدمات است و امیدواریم با اتکا به توانمندی و تعهد همکاران، شاهد دستاورد‌های ارزشمندتری در عرصه خدمت‌رسانی به بیماران باشیم.